Глазов
Профиль пользователя Mary_M
О себе
Работаю мамой 24/7 Очень хочется, хотя бы иногда, устраивать перезагрузку.
Профиль обновлён 12 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные
Не нравится:
☣️ Токсичность 💩 Странный юмор ✝️ Религия 📺 Политика
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