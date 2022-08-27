Я меломан, который вырос на музыке 90-х и Eminem и Многоточие, люблю слушать все по настроению, а оно скачет в секунду😅 Играю в настолки, хожу на квизы, люблю смотреть кино и сериалы (сейчас подсела на дорамы)😁 Очень сильно люблю гулять по вечерне-ночной Москве и вообще гулять, готова пройти всю Москву пешком

Профиль обновлён 3 июля 2023 г.

📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью

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Москва → Другое Погулять сегодня вечером после 7, куда-нибудь сходить (не в клуб)

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