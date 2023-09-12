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Москва
Профиль пользователя Mary96

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О себе

Люблю любую музыку (особенно рок и классику) Занимаюсь графическим дизайном, фитнесом, в зале. Обожаю пуьешествовать, ищу новых людей в своей жизни.

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность
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