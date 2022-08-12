Москва
Профиль пользователя Mary7

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Профиль обновлён 21 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

За душевное и открытое общение 😊

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