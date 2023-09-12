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Москва
Профиль пользователя Mary2453

фото пользователя Mary2453

О себе

ищу себе друзей, буду рада пообщатся онлайн💞

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать

Не нравится:

🏫 Учеба🏢 Работа📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Toria

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу🙃

Откликнулись 73 участника

маленькое фото пользователя Kotik_katysha

Москва → прогуляться, перекусить

Девчонки пишите пожалуйста

Откликнулось 13 участников

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Ищу подруг 👯‍♀️

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