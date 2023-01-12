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Москва
Профиль пользователя Marvolo

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О себе

Я люблю разную музыку, любую, что зацепила душу или навевает воспоминания. Качаю часто даже из за одного отрыва в песне.
Спортом пока не занимаюсь, очень плоха в плане выносливости и активного досуга.
Обожаю общаться на иностранные темы, философские. Наукоц интересуюсь, психологией.
Обожаю животных, особенно кошек, птиц (жаль, что я не летаю) и змеек.
Очень эмпатична и немного больна на голову, так что тяжёлые разговоры долго не выношу.
Бываю пессимистична, но стараюсь сдерживаться.
Открыта новым знаниям ^^

Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

📺 Политика 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 🐈 Домашние животные 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Не нравится:

🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

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