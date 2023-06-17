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Москва
Москва
Профиль пользователя Marvelous_Elena
О себе
💜 As we cannot add days to our life, let us add life to our days!
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 20 пользователями
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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