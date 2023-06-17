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Москва
Профиль пользователя Marvelous_Elena

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О себе

💜 As we cannot add days to our life, let us add life to our days!

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 20 пользователями

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность🍷 Алкоголь💨 Кальян

События пользователя

Москва → собрать компанию

Поездка на Ваалам. Дату поездки определим вместе.

маленькое фото пользователя AlexKiss
Откликнулся 1 участник

Москва → собрать компанию

КНИГИни и КНИГИзья любители читать, завтракать и общаться

маленькое фото пользователя nokturn
маленькое фото пользователя KatyPerry
маленькое фото пользователя Yangwawa
Откликнулись 3 участника

Москва → собрать компанию

Ищу друзей для разных активностей)) в жизни!!

Москва → активный отдых

Ищу подруг и друзей для активных, спортивных, весёлых, душевных встреч

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маленькое фото пользователя VIKKI_91
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маленькое фото пользователя kattyokssn
маленькое фото пользователя MiaMike
Откликнулось 17 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 224 участника

маленькое фото пользователя Merovef

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг. 💛

Откликнулось 128 участников

маленькое фото пользователя Tasay

Москва → сходить на мероприятие

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Откликнулось 120 участников

маленькое фото пользователя elenidzze

Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Откликнулось 118 участников

маленькое фото пользователя AlexKiss

Москва → собрать компанию

Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

Откликнулся 91 участник

маленькое фото пользователя AnnSoul

Москва → прогуляться, перекусить

Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения

Откликнулись 82 участника

маленькое фото пользователя Caterina

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия

Откликнулось 70 участников

маленькое фото пользователя Anjjjj

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Откликнулись 63 участника

маленькое фото пользователя Mskda

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу собрать компанию ( чат в тг) для ежемесячных дружеских походов.

Откликнулись 54 участника

маленькое фото пользователя Malikevich

Москва → прогуляться, перекусить

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

Откликнулись 53 участника

маленькое фото пользователя Patch

Москва → прогуляться, перекусить

Веселые безалкогольные вечеринки со знакомствами💃🕺

Откликнулось 47 участников

маленькое фото пользователя Daria_19

Москва → сходить на мероприятие

Кто хочет сходить в театр? Спектакль и дату выберем вместе)

Откликнулись 32 участника

маленькое фото пользователя Kirill.a.p

Москва → активный отдых

КАРТИНГ и афтерпати

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя CaptainXenia

Москва → активный отдых

На веревочный парк в Фили

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Nik90

Москва → прогуляться, перекусить

Покататься на мото, по осенним тропам))

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Denis91

Москва → прогуляться, перекусить

Пешие прогулки или вело прогулки.

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя goodgenich

Москва → активный отдых

Поздка на велосипеде

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя MiaMike

Москва → путешествия

Поездка на Байкал

Откликнулись 2 участника

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