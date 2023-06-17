О себе

Мне 23 года, учусь, работаю, есть молодой человек 🌝

Ищу человека близкого по духу, есть много насущных тем для разговоров ну или просто рассудить о тленности бытия, почему нет.

Люблю : грузинскую и азиатскую кухню, читать, гулять, смотреть фильмы/сериалы/мультфильмы/аниме/дорамы, создавать династии в симс, шарю за астрологию , короче разный спектр интересов, перечислять можно еще долго, лучше узнать лично 🌷