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Москва
Профиль пользователя Maru.vvvvv

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О себе

Мне 23 года, учусь, работаю, есть молодой человек 🌝
Ищу человека близкого по духу, есть много насущных тем для разговоров ну или просто рассудить о тленности бытия, почему нет.
Люблю : грузинскую и азиатскую кухню, читать, гулять, смотреть фильмы/сериалы/мультфильмы/аниме/дорамы, создавать династии в симс, шарю за астрологию , короче разный спектр интересов, перечислять можно еще долго, лучше узнать лично 🌷

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика🎮 Видеоигры🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре💨 Кальян🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

События пользователя

Москва → пообщаться

Ищу человека, с которым можно пообщаться по душам 🌷

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Москва → пообщаться

Если я нашла парня в интернете, то почему не могу найти подругу ? 🫠

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Ищу ленивую подружку 😄🌸

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Можем познакомиться для обсуждения почти любых тем

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