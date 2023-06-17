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Москва
Мне 23 года, учусь, работаю, есть молодой человек 🌝
Москва
Профиль пользователя Maru.vvvvv
О себе
Мне 23 года, учусь, работаю, есть молодой человек 🌝
Ищу человека близкого по духу, есть много насущных тем для разговоров ну или просто рассудить о тленности бытия, почему нет.
Люблю : грузинскую и азиатскую кухню, читать, гулять, смотреть фильмы/сериалы/мультфильмы/аниме/дорамы, создавать династии в симс, шарю за астрологию , короче разный спектр интересов, перечислять можно еще долго, лучше узнать лично 🌷
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика🎮 Видеоигры🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре💨 Кальян🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать
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