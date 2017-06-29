Москва
Профиль пользователя Marusa0211
О себе
Люблю пост-рок
Хожу в тренажерный зал
Познаю английский
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие 💩 Странный юмор 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 📸 Пофоткаться
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