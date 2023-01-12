Москва
Профиль пользователя Maruna34
О себе
Живу с родителями мечтаю о котенке или карманом щенке или нотбуке мне 34 года а 5 декабря 35 лет будет живу в городе приморский край город зато Фокино
Инвалидка детства уменя киста левого края головы деабет скалеоз десканезия развитие медленное нерфамебетоз это мне нервничать нельзя эпилепсия приступав нет и не было некагда 2 группа нерабочая рост метр 55 полная карие глаза светловолосая коротко стрижена размер одежды 62 размер обуви 37 потомушто ноги опухают размер ног 32
Профиль обновлён 17 августа 2023 г.
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