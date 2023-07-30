⬅️ Посмотреть других пользователей в Москве
Москва
Москва
Профиль пользователя Maru_T
О себе
Меня зовут Мария. Мне 30 лет. Живу в Мытищах. Но выбираюсь и в Москву естественно:) все самые интересные мероприятия в основном там. Хочу найти друзей по интересам. Тех, кого увлекают квизы, выставки, театры, концерты, мастер-классы, квесты и подобные мероприятия. С удовольствием составлю компанию в настольных играх, в них я не опытна пока 😀
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам