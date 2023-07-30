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Москва
Профиль пользователя Maru_T

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О себе

Меня зовут Мария. Мне 30 лет. Живу в Мытищах. Но выбираюсь и в Москву естественно:) все самые интересные мероприятия в основном там. Хочу найти друзей по интересам. Тех, кого увлекают квизы, выставки, театры, концерты, мастер-классы, квесты и подобные мероприятия. С удовольствием составлю компанию в настольных играх, в них я не опытна пока 😀

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Симфония Король и Шут 1

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Malikevich

Москва → прогуляться, перекусить

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

Откликнулись 133 участника

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Москва → прогуляться, перекусить

Квизы - присоединяйся к нашей большой компании 🔥

Откликнулось 65 участников

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