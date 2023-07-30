О себе

Меня зовут Мария. Мне 30 лет. Живу в Мытищах. Но выбираюсь и в Москву естественно:) все самые интересные мероприятия в основном там. Хочу найти друзей по интересам. Тех, кого увлекают квизы, выставки, театры, концерты, мастер-классы, квесты и подобные мероприятия. С удовольствием составлю компанию в настольных играх, в них я не опытна пока 😀