⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Привет!)Меня зовут Маруся.
Москва
Профиль пользователя Maru_Partygirl
О себе
Привет!)Меня зовут Маруся.
Я очень люблю фотографию, кино и искусство.
В свободное время нравится посещать выставки, кулинарные мастер классы,концерты, тематические вечеринки.
Люблю спорт, но не являюсь профессиональным спортсменом.
Зато являюсь профессиональным дегустатором коктейлей и игристого.
Раз в 3 месяца стараюсь выезжать в новые места, очень люблю путешествовать!
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💩 Шутки про говно🏢 Работа😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам