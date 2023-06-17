⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Maru_Partygirl

фото пользователя Maru_Partygirl

О себе

Привет!)Меня зовут Маруся.

Я очень люблю фотографию, кино и искусство.

В свободное время нравится посещать выставки, кулинарные мастер классы,концерты, тематические вечеринки.
Люблю спорт, но не являюсь профессиональным спортсменом.
Зато являюсь профессиональным дегустатором коктейлей и игристого.
Раз в 3 месяца стараюсь выезжать в новые места, очень люблю путешествовать!

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💩 Шутки про говно🏢 Работа😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Поход в театр Crave , кто со мной?

маленькое фото пользователя Eldurano
маленькое фото пользователя Anka11
маленькое фото пользователя Iloveocean
маленькое фото пользователя Lisa_Alisa
маленькое фото пользователя DenZo
Откликнулось 5 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kirill.a.p

Москва → активный отдых

КАРТИНГ и афтерпати

Откликнулось 20 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Flare
маленькое фото пользователя anas.tasia
маленькое фото пользователя Winter
маленькое фото пользователя Kira_lebiga
маленькое фото пользователя GeoPhoenix
маленькое фото пользователя Olgaaa99
маленькое фото пользователя Hebert.Di
маленькое фото пользователя Marat
маленькое фото пользователя is.ap
маленькое фото пользователя Ivi78
маленькое фото пользователя Good_dema
маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
маленькое фото пользователя helenele
маленькое фото пользователя ilyapsarev
маленькое фото пользователя AnnaBerg
маленькое фото пользователя guseynov
маленькое фото пользователя Kris.Novash
маленькое фото пользователя Polly98
маленькое фото пользователя L_pub
маленькое фото пользователя Fox_fyr
маленькое фото пользователя Rise
маленькое фото пользователя Jein
маленькое фото пользователя Saida44
маленькое фото пользователя Mko05
маленькое фото пользователя Edo99
маленькое фото пользователя nature_city
маленькое фото пользователя Nastyushkin
маленькое фото пользователя Nastasya23

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам