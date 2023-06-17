О себе

Привет!)Меня зовут Маруся.



Я очень люблю фотографию, кино и искусство.



В свободное время нравится посещать выставки, кулинарные мастер классы,концерты, тематические вечеринки.

Люблю спорт, но не являюсь профессиональным спортсменом.

Зато являюсь профессиональным дегустатором коктейлей и игристого.

Раз в 3 месяца стараюсь выезжать в новые места, очень люблю путешествовать!