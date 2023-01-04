Москва
Профиль пользователя Maru26
О себе
✨ Нравятся такие жанры фильмов как триллер, история, биография, военный, психологический
✨ Чтение: по большей части история и военная тематика
✨ Люблю посещать новые места - оранжереи, музеи, выставки, спектакли (от клуба ночного так же не откажусь, ахах)
Профиль обновлён 31 октября 2022 г.
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