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Москва
Москва
Профиль пользователя Martysh
О себе
Слушаю музыку почти постоянно, копаюсь с истории треков и ремиксов. С удовольствием поиграю в видеоигры вместе. Зимой катаюсь на лыжах на выходных. Могу вечно обсуждать любимые фильмы
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино
Не нравится:
✝️ Религия📺 Политика🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные☣️ Токсичность💨 Кальян🎭 Театр🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🍷 Алкоголь
Участие в других событиях
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