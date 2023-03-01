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Москва
Профиль пользователя Martysh

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О себе

Слушаю музыку почти постоянно, копаюсь с истории треков и ремиксов. С удовольствием поиграю в видеоигры вместе. Зимой катаюсь на лыжах на выходных. Могу вечно обсуждать любимые фильмы

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные☣️ Токсичность💨 Кальян🎭 Театр🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🍷 Алкоголь

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 312 участников

маленькое фото пользователя 11XtaZ11

Москва → пообщаться

Найти друзей для общения

Откликнулось 58 участников

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Алматы → пообщаться

Лучшая видеоигра в вашей жизни

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя Misha_philosoph

Москва → пообщаться

Обсудить вероятность появления жизни на других планетах

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя qwaruii

Москва → сходить на мероприятие

гоу на стендап в клуб номер 1 на трубной или типа того

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Alinamrk

Москва → пообщаться

Ищу активных друзей, чтобы ходить на концерты и квизы

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Elena11111

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на выставку Рериха в Новой Третьяковке

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Shaxrik

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти новых друзьй в этой стране))

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Rony

Москва → другое

Давайте отметим хелоуин)

Откликнулось 5 участников

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Казань → пообщаться

Все подруги стали замужними и с детьми)

Откликнулось 5 участников

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