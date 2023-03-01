Москва

Профиль пользователя Martysh

О себе Слушаю музыку почти постоянно, копаюсь с истории треков и ремиксов. С удовольствием поиграю в видеоигры вместе. Зимой катаюсь на лыжах на выходных. Могу вечно обсуждать любимые фильмы

Была в сети пару дней назад

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