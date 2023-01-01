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Москва
Профиль пользователя Martira

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О себе

МУЗЫКА
Синти-поп, электропоп, инди-поп, дрим-поп, ретровейв

ЯРКИЕ ЦВЕТА
в одежде, интерьере, искусстве

СЕРИАЛЫ
российские (например:
Черная весна, Перевал Дятлова, Триггер), зарубежные (Настоящий детектив, Конец **го мира, Сцены из супружеской жизни)

ФИЛЬМЫ
режиссеры: Дени Вильнёв, Тим Бёртон, Кристофер Нолан, Уэс Андерсон
жанры: триллер, детектив, драма, мелодрама, фэнтези

ЖИВОТНЫЕ
С удовольствием поговорю о собаках и попугаях

ЕДА
Ем все съестное, без ограничивающих убеждений. Знаток сладостей

ДОСУГ
Театр, тематические выставки, настольные и спортивные игры, общение, эротика, юмор

ОБО МНЕ со стороны:
Дикошарая, в хорошем смысле этого слова

P.S.
Не курю
Не пью алкоголь
Не употребляю наркотики

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💩 Шутки про говно

Не нравится:

☣️ Токсичность🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать📺 Политика🪐 Астрология / таро😓 Обсудить проблемы✝️ Религия
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