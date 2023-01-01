Москва
Профиль пользователя Martira
О себе
МУЗЫКА
Синти-поп, электропоп, инди-поп, дрим-поп, ретровейв
ЯРКИЕ ЦВЕТА
в одежде, интерьере, искусстве
СЕРИАЛЫ
российские (например:
Черная весна, Перевал Дятлова, Триггер), зарубежные (Настоящий детектив, Конец **го мира, Сцены из супружеской жизни)
ФИЛЬМЫ
режиссеры: Дени Вильнёв, Тим Бёртон, Кристофер Нолан, Уэс Андерсон
жанры: триллер, детектив, драма, мелодрама, фэнтези
ЖИВОТНЫЕ
С удовольствием поговорю о собаках и попугаях
ЕДА
Ем все съестное, без ограничивающих убеждений. Знаток сладостей
ДОСУГ
Театр, тематические выставки, настольные и спортивные игры, общение, эротика, юмор
ОБО МНЕ со стороны:
Дикошарая, в хорошем смысле этого слова
P.S.
Не курю
Не пью алкоголь
Не употребляю наркотики
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам