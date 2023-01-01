О себе

МУЗЫКА

Синти-поп, электропоп, инди-поп, дрим-поп, ретровейв



ЯРКИЕ ЦВЕТА

в одежде, интерьере, искусстве



СЕРИАЛЫ

российские (например:

Черная весна, Перевал Дятлова, Триггер), зарубежные (Настоящий детектив, Конец **го мира, Сцены из супружеской жизни)



ФИЛЬМЫ

режиссеры: Дени Вильнёв, Тим Бёртон, Кристофер Нолан, Уэс Андерсон

жанры: триллер, детектив, драма, мелодрама, фэнтези



ЖИВОТНЫЕ

С удовольствием поговорю о собаках и попугаях



ЕДА

Ем все съестное, без ограничивающих убеждений. Знаток сладостей



ДОСУГ

Театр, тематические выставки, настольные и спортивные игры, общение, эротика, юмор



ОБО МНЕ со стороны:

Дикошарая, в хорошем смысле этого слова



P.S.

Не курю

Не пью алкоголь

Не употребляю наркотики