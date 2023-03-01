О себе

Люблю готовить, по настроению и для себя любимой. Мне очень сложно отказаться от чашки кофе утром, особенно со сливками . Моё любимое время года - это весна и лето или ранняя осень, потому-что я люблю ездить на дачу. Из алкогольных напитков предпочитаю сухое вино. Пью не более одного бокала, но часто, не потому что алкоголик, а потому-что гурман . Из музыкальных предпочтений - чувственная, завораживающая грустная музыка Ланы Дель Рэй, в тексты не вникаю. Люблю инструментальную музыку и Оперу. Нравятся незаурядные люди, которые настолько хорошо воспитаны, что отказываются нарушать личные границы другого человека.