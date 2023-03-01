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Москва
Профиль пользователя Martha

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О себе

Люблю готовить, по настроению и для себя любимой. Мне очень сложно отказаться от чашки кофе утром, особенно со сливками . Моё любимое время года - это весна и лето или ранняя осень, потому-что я люблю ездить на дачу. Из алкогольных напитков предпочитаю сухое вино. Пью не более одного бокала, но часто, не потому что алкоголик, а потому-что гурман . Из музыкальных предпочтений - чувственная, завораживающая грустная музыка Ланы Дель Рэй, в тексты не вникаю. Люблю инструментальную музыку и Оперу. Нравятся незаурядные люди, которые настолько хорошо воспитаны, что отказываются нарушать личные границы другого человека.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Не нравится:

💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📸 Пофоткаться💨 Кальян💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

посетить театр, после посидеть в кафе, обсудить впечатления после спектакля

маленькое фото пользователя Anastasiya86
Откликнулся 1 участник

Москва → путешествия

С 4 ноября по 7 ноября на машине в автопутешествие в южное направление.

маленькое фото пользователя DJRA1978
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Berlin50

Москва → пообщаться

Надоело быть добрым, посоветуйте как избавиться от этого…

Откликнулось 10 участников

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