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Москва
Москва
Профиль пользователя Marta____mi
О себе
Найти подругу, с которой буду чувствовать себя свободно и легко )))
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🎸 Концерт / фестиваль
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