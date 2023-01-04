Москва
Профиль пользователя Marmar_sh

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О себе

Играю в волейбол и в шахматы (любительски), люблю латинскую музыку и под нее танцевать, смортю сериалы, увлекаюсь бьюти ✨️

Профиль обновлён 8 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью

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📺 Политика

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alinamrk
Москва → Другое

Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

маленькое фото пользователя Olesya_Garanina
Москва → Другое

Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

маленькое фото пользователя bldkv_a
Москва → Другое

Ищу тебя, подруга💥

маленькое фото пользователя LinaPolina
Москва → Другое

Ищу подругу)

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