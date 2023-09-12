О себе

Люблю почитать книги, при чём разных жанров, но в основном это фентези - ведьмак (почти вся квинтелогия), метро; а также Академия (трилогия Азимова) и Сахара, и впереди ещё много книг.

Очень часто люблю гулять по городу, по маркам или ещё где, ибо тянет в путь.

И нравятся активные игры : волейбол, футбол, 33, страйкбол (хочу попробовать)