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Москва
Профиль пользователя MarkII

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О себе

Люблю почитать книги, при чём разных жанров, но в основном это фентези - ведьмак (почти вся квинтелогия), метро; а также Академия (трилогия Азимова) и Сахара, и впереди ещё много книг.
Очень часто люблю гулять по городу, по маркам или ещё где, ибо тянет в путь.
И нравятся активные игры : волейбол, футбол, 33, страйкбол (хочу попробовать)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🎭 Театр
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