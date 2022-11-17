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Москва
Профиль пользователя Mark2023

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О себе

Зовут Марк, 20-лет. работаю Бухгалтером, учусь на Маркетолога

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика 💩 Шутки про говно 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → собрать компанию
Завести новых друзей,новых знакомых, общаться, гулять

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AnnSoul
Москва → Другое
Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения
маленькое фото пользователя OddyKnockyVeck
Москва → Другое
Знакомство для дружбы или отношений
маленькое фото пользователя JuliaShiny
Москва → Другое
Милого парня сходить в кино или объесться вредной еды в вскр
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