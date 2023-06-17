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Екатеринбург
Хочу отдохнуть, лето же заканчивается
Екатеринбург
Профиль пользователя Mark
О себе
Хочу отдохнуть, лето же заканчивается
Так же катаюсь на вело. Если есть желающие присоединиться то буду рад
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🏫 Учеба💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🚴♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться💃 Потанцевать
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