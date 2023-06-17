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Екатеринбург
Профиль пользователя Mark

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О себе

Хочу отдохнуть, лето же заканчивается
Так же катаюсь на вело. Если есть желающие присоединиться то буду рад

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🏫 Учеба💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться💃 Потанцевать

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Спонтанные встречи

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Участие в других событиях

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Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Я хочу прогуляться

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя MariaFlores

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Предлагаю прогуляться по вечернему Екатеринбургу

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Milana_Andreevna

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Пофотографироваться и пофотографировать 📸 а вообще все , что угодно 😊

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Tanya17

Екатеринбург → собрать компанию

Приезжайте в гости попить вина,коньяк,поиграть в настольные игры🫶

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Sima89

Екатеринбург → пообщаться

Ищу подругу или друга, для совместного здорового досуга

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Vaselya000

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Ищу друзей. Можем встретиться прогуляться или сходить куда нибудь

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя atika

Екатеринбург → собрать компанию

пофоткаться, потанцевать, поснимать сумасшедшие видяшки

Откликнулись 4 участника

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Екатеринбург → прогуляться, перекусить

поиграть в настолки

Откликнулся 1 участник

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