⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Люблю: гулять, бассейн, квизы, путешествия, рок и музыку в целом, кино, литературу, домашних животных, юмор.
Москва
Профиль пользователя Mariza
О себе
Люблю: гулять, бассейн, квизы, путешествия, рок и музыку в целом, кино, литературу, домашних животных, юмор.
Будет классно встретить подругу-единомышленицу, 30+, чф, интересующуюся путешествиями и спокойным времяпрепровождением.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро✝️ Религия☣️ Токсичность🍷 Алкоголь🎮 Видеоигры💨 Кальян
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам