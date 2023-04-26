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Москва
Профиль пользователя Mariza

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О себе

Люблю: гулять, бассейн, квизы, путешествия, рок и музыку в целом, кино, литературу, домашних животных, юмор.
Будет классно встретить подругу-единомышленицу, 30+, чф, интересующуюся путешествиями и спокойным времяпрепровождением.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро✝️ Религия☣️ Токсичность🍷 Алкоголь🎮 Видеоигры💨 Кальян
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