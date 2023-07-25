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Москва
Профиль пользователя MARIYA68

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О себе

Хочу найти новые знакомства, весёлая, общительная, люблю кино, прогулки, интересуюсь психологией.

Профиль обновлён 30 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 📸 Пофоткаться 💃 Потанцевать

События пользователя

Анапа → прогуляться, перекусить
Прогуляться, сходить в кино

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