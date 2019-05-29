Москва
Профиль пользователя Mariya29
О себе
Всем привет) Мне 28 лет, в отношениях. Давно уже съела рутина: дом-работа-дом, никуда не хожу) Пытаюсь в саморазвитие (получается с переменным успехом), в спорт(тут тоже не очень🫠). Люблю животных, стремные шутки, не любитель детей, танцев и клубов. В общем обычный человек со своими загонами. Интроверт и немного замкнутый человек. Если ты никуда толком не ходишь и хочешь все-таки вылезти из раковины, нам по пути. Хотелось бы пошататься и по всяким барам-кафешкам (еда наше все), и по музеям-театрам.
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
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