Москва
Профиль пользователя Mari.ya
Профиль обновлён 5 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм
Не нравится:
📺 Политика 😓 Обсудить проблемы ☣️ Токсичность ✝️ Религия
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий
Москва → Другое
Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия
Москва → Другое
Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться
Москва → Другое
Долгая прогулка от Царицыно до парка Братеевская пойма.
Москва → Другое
Сегодня ДР, кто составит компанию сходить куда-нибудь? 👉👈
Москва → Другое
Мини-путешествие одного дня по области
Москва → Другое
Пойдем гулять?)
Москва → Другое
Встретится, компанией и затусить🐱
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