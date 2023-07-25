Москва
Профиль пользователя Mari.ya

фото пользователя Mari.ya
фото #2 пользователя Mari.ya

Профиль обновлён 5 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

📺 Политика 😓 Обсудить проблемы ☣️ Токсичность ✝️ Религия

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по центру

Участие в других событиях

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Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

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Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия

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Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться

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Долгая прогулка от Царицыно до парка Братеевская пойма.

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