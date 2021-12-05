Москва
Профиль пользователя Marivanna
О себе
Разнообразные творческое времяпрепровождение. Люблю советские фильмы, слушать Марка Наумовича и Владимира Семёновича.
Интересна тема ВОВ
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 💬 Пообщаться онлайн 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр
Не нравится:
💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍴 Кафе / ресторан 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб
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