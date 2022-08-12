Москва
Профиль пользователя Marishka1102

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О себе

Приехала из Беларуси, живу в Москве)
Ищу друзей.
Люблю читать, гулять, смотреть сериалы)

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться о разном, найти друзей, возможно, куда-то съездить)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя viedarie
Москва → Другое

найти подружку/подружек

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

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