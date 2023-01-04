Москва
Профиль пользователя marinotdance
О себе
Люблю изучать новые места в Москве - выставки, бары, маркеты, пройтись небанальным маршрутом, в целом открыта ко всему новому. Из спортивного - плаваю, люблю пинг-понг, катаюсь на сноуборде.
Немного играю на барабанах, люблю концерты живой музыки от классики до современных ребят наподобие Zoloto, Пол Пунша (питаюсь молодостью😅).
Профиль обновлён 19 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.