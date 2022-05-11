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Москва
Москва
Профиль пользователя Marinetta
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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