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Москва
Профиль пользователя Marinetta

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Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия📚 Книги📺 Политика🏫 Учеба🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг для прогулок

Откликнулось 10 участников

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