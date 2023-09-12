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Москва
Меня зовут Марина, я общительный человек, люблю техно и электронную музыку. Мне 27 лет, детей нет)
Москва
Профиль пользователя Marineska
О себе
Меня зовут Марина, я общительный человек, люблю техно и электронную музыку. Мне 27 лет, детей нет)
Работаю в студии печати на одежде. Ищу друзей.
Есть молодой человек.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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