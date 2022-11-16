Москва
Профиль пользователя Marinaribka
О себе
Привет. Я Марина. Недавно переехала в Москву и хочу найти новых друзей. Очень не хватает общения. Мои друзья добрые, весёлые, общительные, понимающие и заботливые.
Чем я занимаюсь? Я учусь в магистратуре, работаю репетитором по английскому языку, люблю читать романы и детективы. В музыке я слушаю почти всё, но не люблю тяжёлый рок. Моя любимая группа - "Звери", а любимая исполнительница - Мари Краймбрери. Очень долго могу выбирать фильм для просмотра.
Я очень люблю пешие прогулки. Обожаю кофе, особенно раф.
Профиль обновлён 13 августа 2023 г.
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