Привет. Я Марина. Недавно переехала в Москву и хочу найти новых друзей. Очень не хватает общения. Мои друзья добрые, весёлые, общительные, понимающие и заботливые. Чем я занимаюсь? Я учусь в магистратуре, работаю репетитором по английскому языку, люблю читать романы и детективы. В музыке я слушаю почти всё, но не люблю тяжёлый рок. Моя любимая группа - "Звери", а любимая исполнительница - Мари Краймбрери. Очень долго могу выбирать фильм для просмотра. Я очень люблю пешие прогулки. Обожаю кофе, особенно раф.

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🎭 Театр 💬 Пообщаться онлайн 🍿 Сходить в кино

🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🎮 Видеоигры 🪩 Ночной клуб

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