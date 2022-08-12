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Москва
Сходить в кино, театр, погулять, познакомиться, поболтать )
Москва
Профиль пользователя Marina.MZN103
О себе
Сходить в кино, театр, погулять, познакомиться, поболтать )
Бег, баня, прорубь👌
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💩 Шутки про говно✝️ Религия🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб
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