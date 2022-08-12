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Москва
Профиль пользователя Marina.MZN103

фото пользователя Marina.MZN103

О себе

Сходить в кино, театр, погулять, познакомиться, поболтать )
Бег, баня, прорубь👌

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💩 Шутки про говно✝️ Религия🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по парку, попить чай, кофе, пообщаться, сходить в театр

маленькое фото пользователя Victoria_chi
маленькое фото пользователя Ja_m
Откликнулись 2 участника

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в Измайлово

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 220 участников

маленькое фото пользователя elenidzze

Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Откликнулось 115 участников

маленькое фото пользователя OIEUEUE

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Откликнулся 101 участник

маленькое фото пользователя Caterina

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия

Откликнулось 70 участников

маленькое фото пользователя Alex_hase

Москва → сходить на мероприятие

Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия

Откликнулось 46 участников

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Москва → сходить на мероприятие

Ищу друзей в новом ,незнакомом для меня городе)

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Москва → прогуляться, перекусить

В поисках искренних друзей/подруг☺️

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