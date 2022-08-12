Была в сети на прошлой неделе

Прогуляться по парку, попить чай, кофе, пообщаться, сходить в театр

Ищу друзей в новом ,незнакомом для меня городе)

Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия

Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

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Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

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