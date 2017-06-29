Москва
Профиль пользователя marinaa
О себе
Люблю смотреть фильмы и сериалы.
За любой движ. Люблю вкусно поесть и болтать обо всём на свете 💝
Профиль обновлён 3 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🍴 Кафе / ресторан 🚶♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия
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