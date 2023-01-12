⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Творческий человек ✨
Москва
Профиль пользователя Marina_Mur
О себе
Творческий человек ✨
SMM-специалист, контент-мейкер, фотограф, художник. Люблю рок-музыку, живопись, книги, сериалы. Занимаюсь спортом, йогой, медитациями и другими практиками. Пою и люблю поесть 😃 Посещаю разные красивые места.
Отношений не ищу, они у меня есть) Рада новым знакомствам, интересным мероприятиям и желающим создавать контент вместе 📷
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏢 Работа😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🍷 Алкоголь
Не нравится:
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам