О себе

Творческий человек ✨



SMM-специалист, контент-мейкер, фотограф, художник. Люблю рок-музыку, живопись, книги, сериалы. Занимаюсь спортом, йогой, медитациями и другими практиками. Пою и люблю поесть 😃 Посещаю разные красивые места.



Отношений не ищу, они у меня есть) Рада новым знакомствам, интересным мероприятиям и желающим создавать контент вместе 📷