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Москва
Профиль пользователя Marina_Mur

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О себе

Творческий человек ✨

SMM-специалист, контент-мейкер, фотограф, художник. Люблю рок-музыку, живопись, книги, сериалы. Занимаюсь спортом, йогой, медитациями и другими практиками. Пою и люблю поесть 😃 Посещаю разные красивые места.

Отношений не ищу, они у меня есть) Рада новым знакомствам, интересным мероприятиям и желающим создавать контент вместе 📷

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏢 Работа😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🍷 Алкоголь

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность💨 Кальян🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры
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