Москва
Профиль пользователя Marina_0908

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фото #2 пользователя Marina_0908

О себе

Люблю поездки в новые страны и города. Легкая на подъем. Читаю. Люблю прогулки по центру.

Профиль обновлён 9 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Проводить интересно время в Москве и не только

Участие в других событиях

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Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

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Прогулка на Партизанской и кофе с собой)

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