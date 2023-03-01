Москва
Профиль пользователя Marina_0908
О себе
Люблю поездки в новые страны и города. Легкая на подъем. Читаю. Люблю прогулки по центру.
Профиль обновлён 9 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий
Москва → Другое
Пора выбираться на улицу! ☀️
Москва → Другое
Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!
Москва → Другое
Классно проводить время друг с другом
Москва → Другое
Ищу подругу, 27+
Москва → Другое
ищу подруг💞
Москва → Другое
Провести тематическую вечеринку
Москва → Другое
Хочу обрести новые знакомства, общаться, встречаться
Москва → Другое
Пишите, кто хочет подышать весной)
Москва → Другое
Прогулка на Партизанской и кофе с собой)
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