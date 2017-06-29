Москва
Профиль пользователя Marina7

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О себе

Люблю кино, книги, выставки, какие-то необычные, интересные мероприятия, прогулки, путешествовать на авто. Люблю мотоциклы, хотя своего нет). Да много что люблю. Вот хотела бы погулять по крышам)

Профиль обновлён 27 мая 2023 г.

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