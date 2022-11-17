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Москва
Занимаюсь спортом:
Москва
Профиль пользователя Marina31
О себе
Занимаюсь спортом:
Пробежки, начала изучать Тайцзи и цигун
Читаю:
много читаю, последние книги Акунин, Булгаков,Достоевский
Изучаю языки:
училась за рубежом, в свободное время практикую английский и фарси
Работаю в сфере образования,инноваций,коммерциализации технологий и идей
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎭 Театр🚴♀️ Активный отдых / спорт🎲 Настольные игры
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