О себе

Занимаюсь спортом:

Пробежки, начала изучать Тайцзи и цигун



Читаю:

много читаю, последние книги Акунин, Булгаков,Достоевский



Изучаю языки:

училась за рубежом, в свободное время практикую английский и фарси



Работаю в сфере образования,инноваций,коммерциализации технологий и идей