⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Marina31

фото пользователя Marina31

О себе

Занимаюсь спортом:
Пробежки, начала изучать Тайцзи и цигун

Читаю:
много читаю, последние книги Акунин, Булгаков,Достоевский

Изучаю языки:
училась за рубежом, в свободное время практикую английский и фарси

Работаю в сфере образования,инноваций,коммерциализации технологий и идей

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎭 Театр🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎲 Настольные игры

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Попрактиковать английский язык

маленькое фото пользователя ibrahim_eminali
маленькое фото пользователя Fairyleaf
маленькое фото пользователя DimitriiJS
Откликнулись 3 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Serotoninyou
маленькое фото пользователя Elenka_200
маленькое фото пользователя Ivi78
маленькое фото пользователя livi
маленькое фото пользователя Toria
маленькое фото пользователя Yangwawa
маленькое фото пользователя Iloveocean
маленькое фото пользователя helenele
маленькое фото пользователя Kitti_de
маленькое фото пользователя guseynov
маленькое фото пользователя Vuvu
маленькое фото пользователя Nadejda
маленькое фото пользователя nimfa_sibiri
маленькое фото пользователя Julie.J
маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
маленькое фото пользователя Nekolia
маленькое фото пользователя Elina_M
маленькое фото пользователя Fairyleaf
маленькое фото пользователя AnnaBerg
маленькое фото пользователя elenidzze
маленькое фото пользователя Tatiana_99
маленькое фото пользователя AlinaMayak
маленькое фото пользователя Dari.Svet
маленькое фото пользователя Kris1202
маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
маленькое фото пользователя Flare
маленькое фото пользователя Hedgehog
маленькое фото пользователя Viktoria_v

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам