Москва
Профиль пользователя Marina223

фото пользователя Marina223
фото #2 пользователя Marina223

О себе

Всем привет, хочу найти подругу)

Профиль обновлён 20 мая 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу)

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.