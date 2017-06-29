Москва
Профиль пользователя Marina223
О себе
Всем привет, хочу найти подругу)
Профиль обновлён 20 мая 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Общения дружба
Москва → Другое
Общение, друзья
Москва → Другое
Хочу найти общение )в телеге
Москва → Другое
Общение онлайн)
Москва → Другое
Я хочу просто поговорить, и подружиться
Москва → Другое
Ищу людей для долгово общения, друга или подругу, могу выслушать
Москва → Другое
Хочу пообщаться , найти подругу
Москва → Другое
Привет, давай пообщаемся
Москва → Другое
Общение в телеге
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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.