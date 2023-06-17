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Москва
Москва
Профиль пользователя Marina19
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Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей
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