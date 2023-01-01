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Москва
Профиль пользователя Marina0u0

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О себе

Я люблю рисовать, в основном что то вроде аниме, люблю спорт: немного силовых тренировок, плавание, велосипед, ролики немного баскетбол, но я полный новичок😅.
Очень люблю кошек, у самой диабет одна дома, люблю учить английский и сейчас учу китайский, люблю английскую музыку( pop, country) Люблю вкусно покушать☺️,

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие
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