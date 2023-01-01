О себе

Я люблю рисовать, в основном что то вроде аниме, люблю спорт: немного силовых тренировок, плавание, велосипед, ролики немного баскетбол, но я полный новичок😅.

Очень люблю кошек, у самой диабет одна дома, люблю учить английский и сейчас учу китайский, люблю английскую музыку( pop, country) Люблю вкусно покушать☺️,