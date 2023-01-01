⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Я люблю рисовать, в основном что то вроде аниме, люблю спорт: немного силовых тренировок, плавание, велосипед, ролики немного баскетбол, но я полный новичок😅.
Москва
Профиль пользователя Marina0u0
О себе
Я люблю рисовать, в основном что то вроде аниме, люблю спорт: немного силовых тренировок, плавание, велосипед, ролики немного баскетбол, но я полный новичок😅.
Очень люблю кошек, у самой диабет одна дома, люблю учить английский и сейчас учу китайский, люблю английскую музыку( pop, country) Люблю вкусно покушать☺️,
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам