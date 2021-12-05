Москва
Профиль пользователя Marina0105

фото пользователя Marina0105
фото #2 пользователя Marina0105

О себе

Обычный человек

Профиль обновлён 8 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры ✝️ Религия 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

События пользователя

Москва → пообщаться

Алкоголизм - кто с этим справился?

Москва → пообщаться

Чтобы было интересно

Участие в других событиях

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Познакомиться с классными людьми :)

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Кто хочет погулять по ночной Москве

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Грустно, и скучно.

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