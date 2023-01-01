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Москва
Профиль пользователя Marika_Alex

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О себе

Всем привет ☀️
Ищу новые знакомства, друзей, подруг, компанию)
Люблю как живое общение, так и онлайн

О себе: нравятся долгие прогулки, обожаю фотографировать красивые места, виды🌅
С детства увлекаюсь музыкой, могу говорить на эту тему очень долго)
Люблю путешествовать и открывать для себя новые места, города и страны🌄
Обожаю видеоигры, сериалы, кино
Приветствую любой юмор, мемы и тупые шутки - ❤️

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие
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