Москва
Профиль пользователя Mariiya

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О себе

С точки зрения профессии - занимаюсь лифтовым оборудованием)
23 года
Периодически рисую маслом, 8 лет занималась верховой ездой, сейчас учу французский и всегда за попробовать новые штуки.
Спорт приветствуется в равной степени, как и хорошие бары))
Развитие/баланс/осознанность/психическое здоровье - ОЧЕНЬ! Приветствуются

Профиль обновлён 26 февраля 2023 г.

Общаюсь на темы:

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