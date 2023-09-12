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Москва
Профиль пользователя Mariee

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О себе

Хочу найти людей для комфортного общения и взаимоподдержки, потом можно будет встретиться)

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность📸 Пофоткаться💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать

События пользователя

Москва → пообщаться

Найти подружек для уютного общения 💓

маленькое фото пользователя mary_ann
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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lexi

Москва → пообщаться

Было бы супер найти комфортных людей для общения ,прогулок и разговора

Откликнулись 22 участника

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Буду рада общению! Ищу подруг

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Пообщаться, прогуляться. Делать все, что обычно делают подружки))

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