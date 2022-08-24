Люблю творчество (скрапбукинг, акварель и др.), играю в настолки (от манчкина до нимизиды), гуляю, катаюсь на велосипеде 🚲 В ВКонтакте веду группу @mariavoloshina_scrap про скрапбукинг. Есть инстаграм. Создаю блокноты, альбомы и открытки. Обучаю скрапу 🌿

Профиль обновлён 9 июля 2023 г.

📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью

☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 😓 Обсудить проблемы 📺 Политика 💕 Обсудить отношения ✝️ Религия 🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Бизнес

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.