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Москва
Профиль пользователя MariaShub

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О себе

Хозяйка Алабая, хотелось бы найти знакомых с собаками. Люблю побыть загородом, погулять по лесу. Хочу научиться играть в какие-нибудь настолки и рыбачить.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью📚 Книги✈️ Найти попутчика в путешествие🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры

Не нравится:

💨 Кальян🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль
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