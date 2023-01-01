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Москва
Москва
Профиль пользователя MariaShub
О себе
Хозяйка Алабая, хотелось бы найти знакомых с собаками. Люблю побыть загородом, погулять по лесу. Хочу научиться играть в какие-нибудь настолки и рыбачить.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью📚 Книги✈️ Найти попутчика в путешествие🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры
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