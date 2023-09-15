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Москва
Профиль пользователя MariaRD

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О себе

Здравствуй! Мне 20 лет, работаю менеджером по сопровождению крупных партеров, а так же учусь в Историко-архивном институте.

Я в поисках нового круга общения. Буду рада, если у нас найдутся общие интересы и мы станем друзьями. Я открыта для прогулок по Москве, посещения квестов, выставок, музеев, театров, участия в нетворкингах и совместных курсах.

Я желаю познавать этот мир, открывать для себя новые места и возможности.
На данный момент мои увлечения находятся в замкнутом круге: занимаюсь изучением английского языка с нуля. В каждом слове и фразе сила, открывающая мир возможностей.
Однако, не только язык цепляет моё внимание, но и происхождение нашего мира. В каждой тайне космоса и эволюции лежит ответ, ожидающий своего исследователя.
Между тем, я обожаю теориям заговоров. Кто знает, где истина, а где ложь? Это игра умов, захватывающая до самого конца, и я играю в нее без ограничений.
Но не только темные стороны привлекают меня, я также, погружаясь в азиатскую культуру.
Религия - это еще один бескрайний океан, который я только недавно начала испытывать на себе. Мои знания поверхностны, но голосующей моей душе необходимо исследование истины, влекомой за пределы поверхности.
Такова я, человек, который стремится черпать знания, которые проникают глубже в суть вещей. И хотя ступор и пустота иногда терзают меня, я не останавливаюсь.

Была в сети на этой неделе

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🎭 Театр🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться

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💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно📚 Книги☣️ Токсичность🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь💨 Кальян📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Поиграем в Квиз, Плиз ?!

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Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 190 участников

маленькое фото пользователя S_enya

Москва → другое

Острая нехватка объятий! )

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя Tanya96

Москва → активный отдых

Го общаться, дружить, ходить в интересные места)

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Kotik_katysha

Москва → прогуляться, перекусить

Девчонки пишите пожалуйста

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Yaest28

Москва → прогуляться, перекусить

Создание Женского Клуба «Я Есть. Я Чувствую»❤️

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Mitrofanya

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу хорошую компанию

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Sakunikki

Москва → прогуляться, перекусить

Встретиться, погулять, пофоткаться)) пофоткаться - важный момент))

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Tanya3651

Москва → прогуляться, перекусить

Кафешка вкусностей

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя AlinaMayak

Москва → собрать компанию

Поиграть в слабо/не слабо в баре.

Откликнулись 2 участника

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