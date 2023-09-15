О себе

Здравствуй! Мне 20 лет, работаю менеджером по сопровождению крупных партеров, а так же учусь в Историко-архивном институте.



Я в поисках нового круга общения. Буду рада, если у нас найдутся общие интересы и мы станем друзьями. Я открыта для прогулок по Москве, посещения квестов, выставок, музеев, театров, участия в нетворкингах и совместных курсах.



Я желаю познавать этот мир, открывать для себя новые места и возможности.

На данный момент мои увлечения находятся в замкнутом круге: занимаюсь изучением английского языка с нуля. В каждом слове и фразе сила, открывающая мир возможностей.

Однако, не только язык цепляет моё внимание, но и происхождение нашего мира. В каждой тайне космоса и эволюции лежит ответ, ожидающий своего исследователя.

Между тем, я обожаю теориям заговоров. Кто знает, где истина, а где ложь? Это игра умов, захватывающая до самого конца, и я играю в нее без ограничений.

Но не только темные стороны привлекают меня, я также, погружаясь в азиатскую культуру.

Религия - это еще один бескрайний океан, который я только недавно начала испытывать на себе. Мои знания поверхностны, но голосующей моей душе необходимо исследование истины, влекомой за пределы поверхности.

Такова я, человек, который стремится черпать знания, которые проникают глубже в суть вещей. И хотя ступор и пустота иногда терзают меня, я не останавливаюсь.