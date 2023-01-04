Люблю молчать, люблю общаться, ценю каждую минуту жизни, наполняя ее красками, как для себя, так и для близких… Люблю уходить с головой в сюжет книги, фильма… и чтобы мир вокруг как будто замирал) Изучаю английский (ни конца, ни края :)), маркетинг, обожаю продавать). Чувство юмора и проактивная жизненная позиция. На велике и роликах уже не катаюсь 😅 Только вернулась с длительного проживания на Кипре, где ходила по 25 км в день) В Москву прилетела летом, чтобы насладиться окрошкой на кефире 😋мечта моя 😍

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 📺 Политика ✝️ Религия

🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор

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