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Москва
Профиль пользователя MariaOv

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О себе

Учусь на 2 курсе университета на довольно творческой специальности. Ищу друзей/ знакомых, с которыми можно было бы интересно провести время. Люблю гулять, открывать новые места и занятия.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

💩 Шутки про говно🍷 Алкоголь💨 Кальян🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🎮 Видеоигры
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