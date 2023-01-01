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Москва
Москва
Профиль пользователя MariaOv
О себе
Учусь на 2 курсе университета на довольно творческой специальности. Ищу друзей/ знакомых, с которыми можно было бы интересно провести время. Люблю гулять, открывать новые места и занятия.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан
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