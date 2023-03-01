Москва

Профиль пользователя Mariah

О себе Хотелось бы найти собеседников онлайн или встретиться вживую и сходить куда нибудь.Мне нравится изучать психологию ,астрологию ,заниматься саморазвитием🙂.Я художник и учусь на Ui/UX дизайнера .Люблю животных,книги ,вкусно готовить)

Была в сети на прошлой неделе

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