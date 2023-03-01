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Москва
Москва
Профиль пользователя Mariah
О себе
Хотелось бы найти собеседников онлайн или встретиться вживую и сходить куда нибудь.Мне нравится изучать психологию ,астрологию ,заниматься саморазвитием🙂.Я художник и учусь на Ui/UX дизайнера .Люблю животных,книги ,вкусно готовить)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения📚 Книги🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро✝️ Религия🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр💃 Потанцевать💨 Кальян🍴 Кафе / ресторан
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