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Москва
Профиль пользователя Mariah

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О себе

Хотелось бы найти собеседников онлайн или встретиться вживую и сходить куда нибудь.Мне нравится изучать психологию ,астрологию ,заниматься саморазвитием🙂.Я художник и учусь на Ui/UX дизайнера .Люблю животных,книги ,вкусно готовить)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения📚 Книги🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро✝️ Религия🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр💃 Потанцевать💨 Кальян🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🪩 Ночной клуб
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